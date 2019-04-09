اونلاين | رابط Shoot 2 مشاهدة ليفربول وبورتو بث مباشر.. beIN Match مباريات اليوم مباراة ليفربول (تغطية حية) Goal Salah

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بداية المباراة الآن، ومع حلول الدقيقة الرابعة من اللقاء يتمكن نابي كيتا من احراز هدف التفوق الأول لصالح الريدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 26 ينجح فيرمينو في اضافة الهدف الثاني للريدز بعد تمريرة رائعة من أرنولد يحولها فيرمينو بكل أريحية داخل الشباك

نهاية أحداث الشوط الأول ليفربول يتفوق آداء ونتيجة ويحطم جدار بورتو الدفاعي في شوط واحد بهدفيين نظيفين