اونلاين | يلا شوت بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر Kora Star | يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو ، يلتقي فريقي ليفربول وبورتو ضمن ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2019، يستضيف استاد أنفيلد ديار الريدز ، فريق الليفر في مواجهة جديدة أولي ضد نادي بورتو البرتغالي من أجل الفوز وتحقيق إنتصار كبير علي حساب المنافس، فهل ينجح في المهمة الأولي وعدم تصعيب المهمة، قبل الذهاب إلي مهمته الثانية في البرتغال، وتعتبر هذه المواجهة سهلة نسبياً للريدز، خصوصا أن الفريق قد نجي من مواجهات أصعب بكثير، فهل ينجح الفريق بالفوز، أم سيتعرض لتعثر علي ملعبه وبين جماهيره..

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وبورتو في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي أن سبورت 2 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف..

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