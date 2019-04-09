اونلاين | OSTORATY tab3 شاهد liverpool| مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم على بى ان سبورت (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر OSTORATY tab3 شاهد liverpool| مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم على بى ان سبورت (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر , يسدل السطار مساء اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 علي أرضية ملعب “أنفيلد” بالعاصمة لندن لأستضافة مباراة ليفربول ضد بورتو وذلك ضمن أطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورتو , وخاض الفريقان ست مواجهات من قبل علي المستوي الأوروبي , وكانت هذه المنافسات ملئية بالمتعة الكروية الأوروبية حيث حقق ليفربول الفوز 3 مباريات وتعادلا في 3 مباريات أخري , ولم يحقق الفريق البرتغالي بورتو الفوز في أي لقاء , وسجل لاعب خلها الليفر 12 هدف وبورتو هدفين , وكانت اخر مواجهة بين الفريقين في النسخه الماضية والتي حقق فيها الريدز الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 5 -0 وتعادلا في مباراة الأياب .

واستطاع الريدز الصعود الي دور ربع النهائي بعد فوزه علي فريق بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1 في فوز مثير لليفر علي حساب البافاري , وصعد فريق برتو لنفس الدور بعد فوزع المثير علي فريق روما الإيطالي 4-3 في مجموع المبارتين الذهاب والإياب .

ويدخل الليفر متسلحاً بفوزه الكبير علي فريق ساوثهامبتون في الدوري الأنجليزي الممتاز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني , ويحتل الريدز المركز الأول بصدارة الدوري ويفصله نقطتين عن الوصيف المان سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 80 نقطة ,ويأمل ليفربول بالفوز لتيسر مهمته في مباراة العودة امام بورتو علي أرضيتهم .

التشكيل المتوقع لليفربول أمام بورتو

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك.

Advertisements

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ماني.

التشكيل المتوقع لبورتو أمام ليفربول:

حراسة المرمى: كاسياس.

خط الدفاع: مونتيرو، بيريرا، ميليتاو، أليكس تيليس.

خط الوسط: دانيلو، أوتافيو، كورونا.

خط الهجوم: ياسين إبراهيمي، ماريجا، سواريس.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

وسوف يكون البث المباشر في تمام الساعة الساعة 21:00 بتوقيت مصر وايضا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية و 23:00 بتوقيت الإمارات العربية , وستذاع المباراة عبر قناة قناة beIN SPORTS HD 2 وسيتولي التعليق علي المباراة علي محمد علي .