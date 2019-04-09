اونلاين | FULL HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 9/4/2019 بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر FULL HD | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 9/4/2019 بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لزوار موقع “مصر سبورت” خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، يحل فريق بورتو البرتغالي ضيفاً على فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة ليفربول وبورتو مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 2 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وخليل البلوشي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي التاسعة بتوقيت القاهرة.

نجح ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب بورتو في 3 مباريات من أصل آخر 6 جمعت بينهما بجميع البطولات القارية، وفي مقابل ذلك لم يتعرض للخسارة على الإطلاق، فيما حسم التعادل نتيجة مباراتين.

ليفربول ضد بورتو مباشر | إذا توقف البث حدث الصفحة

تمكن ليفربول من تسجيل 12 هدفاً في مرمى بورتو بالمواجهات المباشرة بينهما، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين فقط.

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يُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو هداف ليفربول في الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل 18 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما نجح في تسجيل 3 أهداف بدوري الأبطال.

استطاع ليفربول الفوز في 4 مباريات قارياً في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات، كما سقط في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط.

على الصعيد التهديفي، نجح ليفربول في تسجيل 12 هدفاً، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات فقط.

على الجانب المقابل، يُعتبر المالي موسى ماريغا هو هداف بورتو بالبطولة الأوروبية في الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف.

لم يعرف بورتو طعم الخسارة سوى في مباراة واحدة فقط من أصل 8 خاضها قارياً، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

ومن الناحية التهديفية، نجح بورتو في تسجيل 19 هدفاً، بينما استقبل مرماه 9 أهداف، كما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في مباراة واحدة فقط.

على الصعيد التاريخي، تمكن ليفربول من التتويج بدوري الأبطال في 5 مناسبات سابقة، وفي مقابل ذلك تذوق بورتو طعم التتويج في مرتين.