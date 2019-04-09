رياضة | نجم منتخب البرازيل يرشح مصر للفوز بأمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب البرازيل يرشح مصر للفوز بأمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدايير سانتوس لاعب منتخب البرازيل السابق، إن منتخب مصر المرشح الأول للفوز بكأس أمم أفريقيا، والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل على أرض الفراعنة.

وقال الدايير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب اون" مع الإعلامي أحمد شوبير : "حضرت لمصر من أجل التعرف على الكرة المصرية عموما، ونادي حرس الحدود بصفة خاصة".

وأضاف : "من الصعب خوض تجربة التدريب في مصر حالياً، وهذه زيارتي الثانية لمصر بعد حضوري الأول رفقة روما، وكان لدي فضول لزيارة البلد الذي ينتمي له نجم في حجم محمد صلاح".