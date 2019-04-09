رياضة | تدريبات تأهيلية وبدنية لثلاثي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية وبدنية لثلاثي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمشاركة في فقرة التدريبات البدنية وذلك خلال المران الجماعي الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة عصر اليوم الثلاثاء.

وشارك صبحي في التدريبات البدنية ثم أدى تدريبات منفردة بالجري حول الملعب لمدة 15 دقيقة، ليثير الشكوك حول مشاركته في مباراة مصر للمقاصة، ولم يشارك مع باقي اللاعبين في التقسيمة وشرح طريقة اللعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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فيما واصل الثنائي حسام عاشور وأحمد الشيخ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني عاشور من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني الشيخ من كدمة في الركبة.

وتأكد غياب الثنائي عن مباراة الأهلي غدا أمام مصر المقاصة بسبب عدم تعافيهما من الإصابة.