رياضة | ريمونتادا الأهلي ليست مستحيلة.. "4" يرسمون طريق الأحمر لعودة تاريخية أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا الأهلي ليست مستحيلة.. "4" يرسمون طريق الأحمر لعودة تاريخية أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لهزيمة قاسية بخماسية نظيفة أمام نظيره صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي، ليصبح المارد الأحمر مطالبا بتحقيق الفوز بخماسية نظيفة لمعادلة النتيجة، أو بفارق ستة أهداف للتخطي مباشرة للدور المقبل.

ويعد تعويض نتيجة الذهاب أمر صعب للغاية ولكنه على أرض الواقع ليس مستحيلا، فهناك عدد من الأندية نجحت في عمل ريمونتادا تاريخية وتعويض هزيمة الذهاب الثقيلة.

ويستعرض " الخليج 365 الرياضي" أبرز هذه النتائج والتي تعد مشابهة لموقف الأهلي كثيرا.

ريفربليت الأرجنتيني:

نجح فريق ريفربليت الأرجنتيني في عمل أكبر ريمونتادا في التاريخ بالفوز على نظيره فريق خورخى ويلستيرمان البوليفى بنتيجة (8-0) فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية" في سبتمبر 2017، ليعوض هزيمته الثقيلة في الذهاب بثلاثية نظيفة، وبالمناسبة هذا اللقاء يعادل نفس لقاء الأهلي في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements منتخب إثيوبيا للشباب: ريمونتادا غريبة ومفارقة ربما لايتذكرها الكثيرين من عشاق الكرة المصرية سوى الزميل الأستاذ علي بركة والذي كان المرافق الإعلامي الوحيد لبعثة الفراعنة في مباراة الإياب لمنتخب الشباب في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 1997 المنتخب الذي كان يقوده حلمي طولان حيث فازت مصر ذهابا بخماسية نظيفة قبل أن ينجح منتخب إثيوبيا في عمل ريمونتادا تاريخية بأديس أبابا ويفوز بخماسية نظيفة ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي رجحت كفة منتخب مصر. ماونت الكاميروني: فريق أخر خسر بخمسة أهداف في مباراة الذهاب ونجح في العودة في مباراة الذهاب وانتزاع بطاقة التأهل، حيث كان فريق ماونت الكاميروني قد تعرض لهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام نظيره أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي قبل أن ينجح في مباراة الإياب بالكاميرون بالفوز بخماسية نظيفة في إياب دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.