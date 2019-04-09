رياضة | الزمالك يدرس إراحة "جنش" أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس إراحة "جنش" أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، من حراسة عرين فريقه خلال مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.

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ويحاول السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، إراحة محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق الأول، بعد الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى القدم، خلال مشاركته فى مباراة الذهاب أمام حسنية أغادير المغربى، بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلى أقرب منافسيه.