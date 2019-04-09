رياضة | مانويل جوزيه هو الحل لاحتواء فضيحة الأهلي.. و"بيبو" كلمة السر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانويل جوزيه هو الحل لاحتواء فضيحة الأهلي.. و"بيبو" كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده رقم 73، بعد سلسلة من البطولات الرائعة مع القلعة الحمراء على المستوي المحلي والإفريقي.

وتولي البرتغالي مانويل جوزيه تدريب الأهلي في ثلاث مناسبات حيث قاد الفريق موسم 2001/2002، ثم من موسم 2003/2004 إلى موسم 2008/2009، ثم عاد وقاد الفريق موسم 2010/2011 إلى موسم 2011/2012.

وفاز الساحر البرتغالي مع الأهلي 6 مرات بالدوري الممتاز، و4 مرات كأس السوبر المصري، 4 مرات دوري أبطال إفريقيا، 4 مرات كأس السوبر الإفريقي، كأس مصر مرتين، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2006.

ويبحث مجلس الإدارة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن حل سحري للخروج من مأزق الهزيمة المذلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويفكر مجلس إدارة النادي الأهلي في إعادة البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التوقف الدولي لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر في يونيو المقبل على أن يتم تعيين بعض المدربين المساعدين من أبناء الأهلي له في مهمته القادمة لاحتواء غضب جماهير القلعة الحمراء بعد الاقتراب من توديع دوري الأبطال الإفريقي.

وتتوقف عودة البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب الأهلي على إشارة محمود الخطيب رئيس النادي "بيبو" الذي يفكر في إقالة لاسارتي المدير الفني الحالي بسبب الخسارة المذلة أمام صن داونز ويتبقي فقط الاعلان الرسمي بالخروج من البطولة يوم السبت المقبل.

في عيد ميلاده.. "سداسيات" مانويل جوزيه "بوصلة" الأهلي لعبور صن داونز

يُطفئ اليوم الثلاثاء، البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، شمعة عيد ميلاده الـ 73، حيث أنه من مواليد 9 أبريل لعام 1946، ويعتبر الساحر البرتغالي واحد من افضل المدربين في تاريخ القلعة الحمراء.

قاد مانويل جوزيه الأهلي في 3 ولايات تدريبية ونجح في تحقيق العديد من الألقاب والبطولات، حيث فاز مع المارد الأحمر بلقب الدوري الممتاز 6 مرات، كأس السوبر المصري 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات، وكأس مصر مرتين، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2006.

ويتزامن عيد ميلاد جوزيه هذا العام والأهلي يمر بأزمة كبيرة بعد خسارته بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج للفوز بـ 6 أهداف للعبور للدور نصف النهائي، ويحتاج المارد الأحمر لـ"روح" و"عقلية" و"استراتيجية" الساحر البرتغالي "قاهر المستحيل" لتحقيق المعجزة وتخطي عقبة بطل جنوب إفريقيا.

مانويل جوزيه خاض 4 مباريات مع الأهلي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لم يخسر أي مباراة، وفاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، ونجح في قيادة المارد الأحمر للفوز على بطل جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001 وقاد بطل مصر لحصد اللقب بعد غياب قرابة الـ 14عامًا.

كما أن الساحر البرتغالي نجح في قيادة الأهلي للفوز بـ "سداسية" في عدة مباريات خلال قيادته للمارد الأحمر، أبرزها الفوز علي الزمالك بنتيجة 6-1 في الدوري الممتاز عام 2002، كما فاز على فيلاد الأوغندي بسداسية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا 2005، واكتساح الاتحاد السكندري بسداسية نظيفة عام 2006.

ومن ضحايا "سداسيات" المدرب البرتغالي، فريق الاسماعيلي والذي خسر أمام الاهلي 6-0 في الدوري عام 2005، وكذلك المقاولون العرب والذي خسر 6-1 في الدوري عام 2002، كما فاز بنفس النتيجة على فريق الكروم.

الأهلي سيكون في حاجة ماسة لـ"سداسيات" مانويل جوزيه في مباراة الإياب ضد ماميلودي صن داونز يوم السبت المقبل، ولكن دون استقبال أي أهداف، من أجل تحقيق "المستحيل" والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أول تغيير في تشكيل الأهلي أمام المقاصة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي على الدفع بمحمود وحيد كأساسي في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة لتعويض غياب التونسي علي معلول.

ويغيب علي معلول عن الأهلي في مباراة الغد أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الثامنة من مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

غياب 3 نجوم عن الأهلي أمام المقاصة

يغيب هشام محمد وإسلام محارب وأحمد الشيخ ثلاثي النادي الأهلي عن مباراة مصر المقاصة غدًا في الدوري المصري.

ويعود هشام محمد وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المشاركة في التدريب الجماعي في غضون 48 ساعة، بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي والتأكد من جاهزيتهما بشكل نهائي للمشاركة والتواجد مع الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتعرض هشام محمد لإصابة في العضلة الخلفية، فيما اشتكى محارب من إجهاد في الحوض، وعلى ضوء حالة الثنائي خلال الـ48 ساعة المقبلة يتحدد عودتهما للمشاركة الجماعية.





ويعود أحمد الشيخ لاعب الأهلي للتدريب الجماعي في الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

ويسابق أحمد الشيخ الزمن للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته مع الفريق عقب مباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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الإعلام الجنوب إفريقي يتهم الأهلي باللجوء لأساليب غير رياضية أمام صن داونز

هاجم الإعلامي الجنوب إفريقي النادي الأهلي قبل مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت صيحفة "Sowetan" الجنوب إفريقية أن الأهلي بدأ يلجأ لأساليب غير رياضية بنقلها من استاد السويس إلى برج العرب وهو خرق واضح للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التي تنص إخطار الفريق المنافس قبل المباراة بـ10 أيام على الأقل".

وقالت الصحيفة: "صن داونز لم يكون على علم بتبديل ملعب المباراة فلقد سافر إداري الفريق إلى القاهرة أمس على أساس أن المباراة ستقام في السويس وقاموا بحجوزات الفنادق في القاهرة والآن عليهم إجراء ترتيبات بديلة وهذا سيؤثر على استعداداتهم للمباراة، هذا هو بالضبط ما يريده الأهلي".

واتهمت الصحيفة الكاف الاتحاد بمجاملة فرق شمال إفريقيا بالموافقة على نقل ملعب مباراة الأهلي إلى برج العرب.

مدرب صن داونز للأهلي: انظروا إلى أرسنال وريال مدريد

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أنه يحترم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي رغم الفوز عليه بخماسية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح موسيماني لصحيفة كيك أوف أنه يعرف ما يشعر به المدرب في مثل هذه المواقف بعد الهزيمة الكبيرة مشيرًا إلى أن ما حدث للأهلي تكرر مع أندية كبيرة مثل أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وغيرهم.

وفاز صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة العودة يوم السبت المقبل.

سقطة عدلي القيعي في الدفاع عن "خماسية" الأهلي أمام صن داونز

وقع عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في خطأ فادح في الدفاع عن سقوط الفريق بخماسية أمام صن داونز الجنوب إفريقيا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلي أن الساعة البيولوجية تسببت في الخماسية حيث خاض الفريق مباراتين ليلًا وصن داونز عصرًا.

وتجاهل القيعي فكرة أنه لا يوجه فارق توقيت بين مصر وجنوب إفريقيا كما أن تغير ترتيب المباريات بين الليل والنهار لا يمكن أن يؤدي لمثل هذه الكارثة.

وأضاف اليعي أن الأهلي دفع ثمن حالة الإجهاد التي ضربت لاعبيه وجهازه الفني بسبب تتابع المباريات وحالة ملعب برج العرب التي خاض عليها الفريق مبارياته وتسببت في الهزيمة.

ريمونتادا الأهلي مستحيلة.. صن داونز لا يخسر بفارق هدفين خارج ملعبه

أصبحت مهمة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا شبه مستحيلة بعد خسارة الذهاب بخماسية نظيفة نظرًا لقوة المنافس خارج أرضه.

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ويحتاج لريمونتادا بستة أهداف من أجل التأهل.

أرقام صن داونز خارج أرضه

ولعب صن داونز خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 11 مباراة بواقع 990 دقيقة اهتزت شباكه فيها بـ6 أهداف فقط

ولم يخسر صن داونز خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا بفارق أكثر من هدف ففي المرتين اللتين خسرا فيهما أمام لوبي ستارز النيجيري والوداد المغربي كانتا 2-1 و1-0.

وسقط صن داونز محليًا 4 مرات خارج ملعبه كانت أكبره أمام باروكا بهدفين نظيفين في ربع ربع نهائي كأس رابطة جنوب إفريقيا وكانت الهزائم الأخرى بفارق هدف وحيد أمام كيب تاون في نصف نهائي كأس "MTN" بهدف نظيف ثم تشيبا يونايتد بهدفين مقابل هدف، وخسر من كيب تاون مرة أخرى لكن فى الدوري المحلي، بهدفين مقابل هدف