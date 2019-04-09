رياضة | 5 بدائل لـ"سعد سمير" في قائمة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 بدائل لـ"سعد سمير" في قائمة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب سعد سمير مدافع الأهلى عن مباريات فريقه لمدة تصل لـ3 أشهر، بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقى أمس فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى خسرها الأحمر 5/0.

وتعرض سعد سمير للإصابة بقطع فى الرباط الخلفى للركبة، ويستلزم فترة علاج تصل لمدة من شهرين إلى 3 أشهر.

ويغيب سعد سمير عن منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر الصيف المقبل، وسيكون لزامًا على الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي "أجيري" البحث عن بديل لمدافع الأهلي في قائمة المنتخب في البطولة القارية، خاصة وأن "سعد" كان أحد العناصر الرئيسية في كتيبة الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز العناصر المرشحة لتعويض "سعد سمير" في قائمة منتخب مصر:-

1- محمود علاء:

مدافع الزمالك المتألق بشكل لافت للأنظار في الموسم الحالي، و"وصيف" هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 12 هدفًا، سيكون أحد أبرز المرشحين للإنضمام لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بعدما انضم لقائمة الفراعنة في معسكر مارس الأخير وظهر بمستوي طيب ونال ثقة الجهاز الفني.

2- أيمن أشرف:

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مدافع الأهلي أيمن أشرف والذي غاب عن قائمة منتخب مصر في معسكر مارس الماضي، سيكون أحد المرشحين للإنضمام للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا القادمة، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة، وسبق ولعب تحت قيادة المكسيكي "أجيري" ويعرف إمكانياته جيدًا.

3- محمود الونش:

من المرشحين أيضًا للتواجد في قائمة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا محمود الونش مدافع الزمالك والذي يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات رائعة رفقة الأبيض في بطولة الدوري الممتاز والكونفيدرالية، وبالتأكيد سيكون أحد الخيارات المناسبة أمام أجيري لتعويض غياب مدافع الأهلي.

4- علي غزال:

من المرشحين أيضًا للتواجد في دفاع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا المقبلة، علي غزال المحترف ضمن صفوف فييرينسي البرتغالي، والذي استعان به المكسيكي "أجيري" خلال الفترة الماضية، بعد غياب طويل عن المنتخب الوطني، وقد يكون أحد الخيارات لتعويض سعد سمير في البطولة القارية.

5- أحمد أيمن منصور:

مدافع بيراميدز الشاب أحمد أيمن منصور والذي يقدم مستويات قوية رفقة فريقه سيكون مرشحًا للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، خاصة وأنه يقدم أداء قوي رفقة بيراميدز في الموسم الحالي ومن قبله مع النادي المصري البورسعيدي، وتواجد في معسكر مارس الماضي وقد ينضم لقائمة الفراعنة في البطولة القادمة.