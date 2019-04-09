انت الان تتابع جوارديولا عن الرباعية: ننافس على الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
بيب جوارديولا
أنهى المدرب الإسباني بيب جوارديولا الجدل حول منافسة مانشستر سيتي على الفوز بالرباعية التاريخية هذا الموسم، مؤكدًا على أن فريقه يطارد الخماسية وليس الرباعية، ونجح السيتي في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزي هذا الموسم، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد وربع نهائي دوري أبطال أوروبا وينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، وقال جوارديولا في هذا الشأن: "الدرع الخيرية؟ لماذا لا يحتسب أحد هذا اللقب، وأريد إجابة عن هذا السؤال، ربما البعض يظن بأنها بطولة خاصة بالموسم الماضي، ولكننا ذهبنا للعطلة ولم تكن تلك البطولة في جعبتنا".
وأضاف المدرب الإسباني: "السوبر في إسبانيا وألمانيا بطولة هامة للغاية، ونجحنا هذا الموسم في التتويج بلقبين بالفعل، ولا يزال أمامنا 3 ألقاب أخرى ننافس عليها، وإذا لا ترغب الجماهير في احتساب تلك البطولة، فلماذا نشارك بها؟ يمكننا أن نحصل على عطلة أطول في الصيف". يذكر أن مانشستر سيتي تمكن من الفوز بالدرع
يذكر أن مانشستر سيتي تمكن من الفوز بالدرع الخيرية في شهر أغسطس الماضي بالتغلب على تشيلسي بهدفين دون رد على ملعب ويمبلي من توقيع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.
وأطاح السيتي ببرايتون منذ أيام، وتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه واتفورد، وفي الدوري الإنجليزي يحتل السيتي المركز الثاني بفارق نقطتين عن متصدر جدول الترتيب ليفربول، مع خوض السيتي لمباراة أقل من الريدز.
ويواجه مانشستر سيتي اليوم نظيره توتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب وايت هارت لين.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا عن الرباعية: ننافس على الخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.