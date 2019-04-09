شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي وأسبريا الأفضل في الجولة 26.. وجمهور الاتحاد مثالي للمرة التاسعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حصد الكولومبي دانيلو أسبريا مهاجم نادي الفيحاء جائزة أفضل لاعب في الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت أفضلية المدربين للأوروغوياني خورخي فوساتي المدير الفني للنادي الأهلي، وحقق جمهور نادي الاتحاد جائزة الجمهور المثالي للجولة.

وجاء اختيار الكولمبي أسبريا لأفضلية اللاعبين في الجولة من قبل اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى له في النسخة الحالية، عقب أن قاد فريقه للفوز على فريق التعاون بتسجيله هدفي الفيحاء التي صعدت برصيد الفريق إلى 25 نقطة ووضعته في المركز الرابع عشر.

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فيما نال الأوروغوياني فوساتي جائزة أفضل مدرب لأول مرة منذ توليه دفة الأمور الفنية في الأهلي، بعد أن تمكن من قيادة فريقه للفوز على نادي الشباب في قمة لقاءات الجولة برباعية نظيفة ليحافظ على مركزه الخامس في سلم الترتيب، وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الرابع، فيما تفصله عن الشباب الذي يحتل المركز الثالث نقطة واحدة فقط.

أما جماهير نادي الاتحاد فاستحقت جائزة المثالية، بعد أن حضر 23897 مشجعاً ومشجعة مواجهة فريقهم أمام الباطن على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث أسهموا بفوز فريقهم بنتيجة اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدف، لتنال الجائزة للمرة التاسعة كأكثر جماهير أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحقيقاً لها.

وتمنح رابطة الدوري السعودي للمحترفين الفائزين بجائزتي الأفضلية على مستوى المدربين واللاعبين في كل جولة مبلغ 10 آلاف ريال، فيما يتم تكريم الجمهور المثالي بدرع تكريمية.