مصدر بالزمالك: انتهاء إيقاف محمود كهربا بعد التزام اللاعب...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بالزمالك، عن انتهاء إيقاف محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام حسنية أغادير المغربى، التى أقيمت بملعب أدرار بالمغرب.
يأتى ذلك فى ظل التزام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذى وضعه له المدرب السويسرى بشكل تام، لذلك قررت إدارة النادى نهاية إيقافه على خلفية إيقافه على واقعة الغضب خلال استبداله فى مباراة سموحة بالدورى، مع ترك القرار كامل للمدرب السويسرى لتحديد مدى الحاجة لخدماته أو ضمه لمعسكر السويس من عدمه، وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات المقبلة، وفقًا لمستوى اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، ضمن التحضيرات لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس القادم فى الجولة الـ28 بالدورى .
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