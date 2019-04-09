شكرا لقرائتكم لاسارتى يشرح المقاصة بالفيديو قبل مواجهة الدورى المرتقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم الثلاثاء، للحديث حول بعض الأمور الخاصة بمباراة مصر المقاصة التى سُتقام مساء غد فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام.

ويعرض الجهاز الفنى ملخصا لمواجهات فريق مصر المقاصة؛ للوقوف على بعض النقاط الفنية المتعلقة بطريقة اللعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

ويعلن لاسارتى عقب نهاية المران قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا للمبيت بأحد الفنادق.

Advertisements

ويدخل الأهلى معسكرا مساء اليوم للمبيت بأحد الفنادق، عقب نهاية المران الأخير للفريق الذى يقام عصر اليوم على ملعب التتش.