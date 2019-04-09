شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع أهلاوى أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.

قال حسين لـ"الخليج 365"، إن الأمن وافق على زيادة العدد من 10 آلاف مشجع إلى 30 ألف لدعم النادى الأهلى أمام بطل جنوب افريقيا، لكن هناك محاولات يقودها المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لزيادة العدد أكثر من ذلك.

ووجه عامر حسين الشكر إلى الجهات الأمنية على زيادة الجماهير، مناشدا جماهير الأهلى بالالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن النص.