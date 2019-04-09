شكرا لقرائتكم مدرب الداخلية يكشف دور التنويم المغناطيسى فى خماسية صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية على الخسارة الأخيرة والثقيلة، التى تعرض لها النادى الأهلى بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، فى المباراة التى أقيمت السبت الماضى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان النادى الأهلى قد تلقى هزيمة ثقيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا السبت الماضى، عندما منيت الشباك الحمراء بخمسة أهداف نظيفة سجلها لاعبو صن داونز فى المباراة التى جمعت الفريقين فى جوهانسبرج.

وقال عبد العال فى تصريحات خاصة: من غير المنطقى أن يفوز فريق لثلاث سنوات متتالية على ملعبه بهذه الطريقة بغض النظر عن اسم الفريق الذى يلاعبه، ولا يمكن أن تكون هذه الحالة الطبيعية للاعبى القلعة الحمراء، الذين استسلموا بشكل تام وكأنهم تحت تأثير "التنويم المغناطيسى".

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وعن تحمل المسئولية فى الهزيمة الحمراء، قال عبد العال إن مارتن لاسارتى هو المسئول الأول عن الهزيمة بسبب التشكيل غير المناسب للمباراة، حيث لعب لاسارتى بأحمد فتحى رغم عدم جاهزيته، مشيراً إلى أن نتيجة مباراة العودة قد تحسم مصير الأوروجويانى فى حالة تواصل الأداء السيئ.

وأضاف مدرب الداخلية، أن الأهلى بمقدوره العودة أمام صن داونز بشرط الحضور الجماهيرى الغفير، فالأهلى كبير بجماهيره، كما يجب الالتزام من جانب اللاعبين فى المباراة فاستقبال الأهداف سيجعل المهمة مستحيلة.

ويخوض النادى الأهلى مباراة العودة ورد الاعتبار السبت المقبل، حيث سيكون الفريق الأحمر مطالباً بتسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على حظوظ الفريق الأحمر فى التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة الغائبة عن دولاب البطولات الأهلاوية منذ التتويج الأخير فى 2013.