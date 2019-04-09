شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض معاقبة حكم مباراة بتروجت والاتحاد بسبب واقعة القميص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة، معاقبة الحكم محمد معروف الذى أدار مباراة بتروجت والإتحاد السكندرى الأخيرة فى الدورى، والتى شهدت واقعة غريبة بعدما ارتدى اللاعب أحمد عفيفى صاحب هدف الفوز لبتروجت قميصين مختلفين. وظهر أحمد عفيفى فى الشوط الأول يرتدى القميص رقم 12 والشورت رقم 12، وظهر لاعب الفريق البترولى فى الشوط الثانى يرتدى القميص رقم 21 والشورت رقم 12، وظهر ذلك بوضوح عندما أحرز اللاعب هدف اللقاء الوحيد. Advertisements وفتحت لجنة الحكام تحقيقا سريعا فى الواقعة، وتبين من النظام الإلكترونى الخاص بالفرق أنهلم يكن هناك لاعبا فى بتروجت يرتدى القميص رقم 21 فى هذا اللقاء، وبالتالى ليس هناك أزمة ترتبت على تغيير القميص، ولكن تم التنبيه على الحكم محمد معروف بعدم السماح بهذا الامر مجددا منعا لحدوث أى ازمات تؤثر على مسيرة الدورى خاصة وأن المباريات المقبلة ستكون غاية فى الصعوبة، كما طالبت لجنة الحكام مراقبى المسابقات بالتعاون مع الحكام لضبط مثل هذه الأمور.

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