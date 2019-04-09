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حمدى النقاز يحتفل بعيد ميلاد ابنته فى التجمع الخامس...

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جدة - عمرو شويل احتفل اللاعب الدولى حمدى النقاز لاعب الزمالك المصرى ومنتخب تونس، بعيد ميلاد ابنته فى أحد كافيهات التجمع الخامس، وذلك فى حضور زوجته وعدد من صديقاتها على رأسهم المذيعة هنا جمال.

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وحرص لاعب الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته قبل دخوله فى معسكر الفريق المغلق، استعدادا للقاء المصرى فى بطولة الدورى الخميس المقبل، ومن بعده لقاء حسنية أغادير فى الكونفدرالية.

 

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