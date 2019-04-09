شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: الأمن وافق رسميا على حضور 30 ألف مشجع بمباراة الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.

قال حسين لـ"الخليج 365" إن الأمن وافق على زيادة العدد من 10 آلاف مشجع إلى 30 ألف لدعم النادى الأهلى أمام بطل جنوب أفريقيا، لكن هناك محاولات يقودها المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لزيادة العدد أكثر من ذلك.

ووجه عامر حسين الشكر إلى الجهات الأمنية على زيادة الجماهير، مناشدا جماهير الأهلى بالالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن النص.