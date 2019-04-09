شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقرر العفو عن كهربا بعد التزامه بالبرنامج السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالزمالك، عن انتهاء إيقاف محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق، بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام حسنية أغادير المغربى، التى أقيمت بملعب أدرار بالمغرب.

يأتى ذلك فى ظل التزام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذى وضعه له المدرب السويسرى بشكل تام، لذلك قررت إدارة النادى نهاية إيقافه على خلفية إيقافه على واقعة الغضب خلال استبداله فى مباراة سموحة بالدورى، مع ترك القرار كامل للمدرب السويسرى لتحديد مدى الحاجة لخدماته أو ضمه لمعسكر السويس من عدمه، وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات المقبلة، وفقًا لمستوى اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، ضمن التحضيرات لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس القادم فى الجولة الـ 28 بالدورى.