شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب تأجيل مباراته أمام الإسماعيلى بسبب الزمالك وحسنية أغادير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مجلس إدارة النادى المصرى من اتحاد الكرة تأجيل مباراته أمام الإسماعيلى فى الدورى والمقرر لها يوم 14 أبريل الجارى على استاد السويس، لمدة 24 ساعة لتقام يوم 15 من نفس الشهر.

وأرجع مجلس المصرى طلبه إلى أن مباراة الإسماعيلى محدد لها يوم 14 أبريل وهو نفس موعد مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية، والتى تقرر لها أن تقام على استاد بالسويس، وهو نفس الملعب الذى تحددت عليه مواجهة المصرى والإسماعيلى.

يذكر أن المصرى سيواجه الزمالك يوم الخميس المقبل باستاد السويس فى الدورى وبدون جمهور.