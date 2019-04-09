هل يحرس عماد السيد عرين الزمالك أمام المصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على عماد السيد فى حراسة عرين الفريق، خلال مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.

ويسعى جروس لمنح محمود عبد الرحيم جنش، حارس الفريق الأول، جزء من الراحة وعدم المشاركة أمام المصرى، خاصة بعد الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى القدم، خلال مشاركته فى مباراة الذهاب أمام حسنية أغادير المغربى، بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

ويثق المدير الفنى للزمالك فى عماد السيد بشكل كبير، الأمر الذى دفعه لدراسة إجراء عملية التدوير فى مركز حراسة المرمى، نظرًا لضيق الوقت بين مباراة المصرى، ولقاء العودة أمام حسنية أغادير المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس.