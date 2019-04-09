شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعى لـ"سوبر كورة": الأهلى مش هيكسب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمر اسم بشير التابعى على ذاكرة الجماهير المصرية مرور الكرام، وكيف يسقط من ذاكرتهم قائد دفاع نادى الزمالك لأكثر من 5 أعوام، والذى شارك مع القلعة البيضاء فى الفوز بالعديد من البطولات، ولولا الظروف التى مر بها فى حياته سواء على المستوى الشخصى أو الرياضى لكان بشير التابعى أفضل مدافع فى أفريقيا آنذاك.

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