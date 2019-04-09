شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد جوزيه: أحد أهم مدربينا على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بعيد ميلاد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.

وكتبت صفحة الأهلى عبر تويتر "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم مدربينا على مر التاريخ.. أرقامه وإنجازاته هى ما تتحدث عنه.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

مانويل جوزيه دى سيلفا اسم له ثقل بين عشاق النادى الأهلى بفضل النتائج والبطولات الكبيرة التى حققها مع الفريق طوال فترة قيادته للقلعة الحمراء، وأعلن المدرب البرتغالى الشهير وتحديدًا فى 26 مارس الماضى اعتزاله التدريب نهائيًا بعد مشوار مرصع بالإنجازات والبطولات.