شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد مصر المقاصة .. لاسارتى يستكشف الفريق الفيومى بـ"محاضرة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى محاضرة فيديو مع اللاعبين، مساء اليوم الثلاثاء، للحديث حول بعض الأمور الخاصة بمباراة مصر المقاصة التى سُتقام مساء غد فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى العام.

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ويعرض الجهاز الفنى ملخصا لمواجهات فريق مصر المقاصة؛ للوقوف على بعض النقاط الفنية المتعلقة بطريقة اللعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين، ومن المقرر أن يعلن لاسارتى عقب نهاية المران قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا للمبيت بأحد الفنادق.

ويدخل الأهلى معسكرا مساء اليوم للمبيت بأحد الفنادق، عقب نهاية المران الأخير للفريق الذى يقام عصر اليوم على ملعب التتش.