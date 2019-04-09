شكرا لقرائتكم خبر عن قبل التأهل للأولمبياد.. ألعاب القوى فى المركز الثالث عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "للأسف المركز الثالث" هكذا بدأ سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى حديثه عن نتائج البطولة العربية التى أقيمت منافساتها بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

استضافت مصر منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للكبار، وحصدت مصر المركز الثالث بعد البحرين التى تصدرت البطولة ويليها المغرب فى الوصافة.

وحصد المنتخب المصرى 7 ميداليات ذهبية و12 فضية و8 برونزيات، أما منتخب البحرين فحصد 15 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين، أما المغرب فحقق 8 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية.

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من جانبه أكد سيف شاهين أن المنتخب ليس متراجع المستوى بل إن لاعبى الصف الأول لم يشاركو فى البطولة، بالنسبة لإيهاب عبد الرحمن مازال موقوفا، ومصطفى الجمل مصابا، أما حسن عبد الجواد فلم يتأهل إلى البطولة من خلال بطولة الجمهورية.

وأضاف شاهين أن المنتخب استطاع خلال ولايته السابقة للاتحاد أن يتأهل منه 7 لاعبين للمشاركة فى الأولمبياد، بينما تراجع العدد فترة تولى وليد عطا رئاسة الاتحاد ليصل إلى 3 لاعبين فقط، وبالتالى يحتاج إلى إعادة بناء المنتخب من جديد.

يذكر أن حلة التأهل إلى الأولمبياد ستبدأ أول مايو من خلال عدة بطولات تشارك فيها المنتخبات.