شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهتى الأهلى مع المقاصة والزمالك مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية العاشقة للدورى المصرى مواجهتى الأهلى مع مصر المقاصة المحدد لها غدا الأربعاء والزمالك أمام المصرى البورسعيدى المقرر لها بعد غد الخميس، حيث يرصد ”الخليج 365” ترتيب فرق الدورى قبل المواجهتين فى التقرير التالى:

يتصدر فريق نادى الزمالك جدول الدورى برصيد 57 نقطة، ويليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة ثم بيراميدز ثالثا برصيد 54 نقطة.

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ويحل فريق المصرى فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، يليه مصر المقاصة فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، والمقاولون العرب سادسا برصيد 37 نقطة، يليه الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 35 نقطة، ومن بعده الإنتاج الحربى بنفس الرصيد.

أما فى المركز التاسع يحل الاتحاد السكندرى برصيد 32 نقطة، ثم طلائع الجيش فى المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ومن بعده وادى دجلة بنفس الرصيد.

بينما يأتى الجونة فى المركز الـ12 برصيد 31 نقطة أيضا، ثم حرس الحدود فى المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، ثم سموحة فى المركز الـ14 برصيد 28 نقطة، يليه بتروجت فى الـ15 برصيد 28 نقطة أيضا، ثم إنبى فى المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، ثم الداخلية فى المركز الـ17 برصيد 26 نقطة وأخيرا النجوم فى المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.