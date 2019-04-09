شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد فى 9 أبريل عام 1991.

بدأ أشرف مشواره مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى موسم 2009–2010، وبدأ ظهوره بالفريق الأول خاصة بعد رحيل جيلبرتو.

ويلعب أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، خاصة أنه لاعب يتميز بمهارات دفاعية كبيرة.