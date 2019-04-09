شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ28، حيث ولد فى 9 أبريل عام 1991.
بدأ أشرف مشواره مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى موسم 2009–2010، وبدأ ظهوره بالفريق الأول خاصة بعد رحيل جيلبرتو.
ويلعب أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، خاصة أنه لاعب يتميز بمهارات دفاعية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أشرف يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.