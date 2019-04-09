موعد مباراة توتنهام ومانشيستر سيتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا/القناة الناقلة للمباراة والتشكيل...

يستضيف ملعب (وايت هارت لين)، معقل توتنهام المواجهة النارية، بين فريقي توتنهام صاحب الملعب والجمهور ،ومانشيستر سيتي اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019، يدخل توتنهام اللقاء وهو في المركز الثالث، بالدوري الانجليزي الممتاز برصيد64، نقطة حيث لعب توتنهام 32 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل الفريق في مباراة واحدة، وخسر في 10 مواجهات، ويدخل الفريق هذة المواجهة الصعبة ويأمل في الفوز باللقاء، قبل مواجهة الإياب علي ملعب الإتحاد معقل مانشيستر سيتي.

أما فريق مانشيستر سيتي، فيدخل اللقاء منتشي بعد فوزة في الدور نصف النهائي لكأس الإتحاد الإنجليزي، علي برايتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم علي ملعب ويمبلي، أما مسيرة الفريق في البيريمرليج، فهي ناجحة حتي الأن، فهو في المركز الثاني برصيد80 نقطة، من 32 مباراة فاز في، 26 مباراة وتعادل في لقائين وخسر في 4 مباريات

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التشكيل المتوقع للفريقين في المباراة

تشكيل المتوقع لفريق توتنهام صاحب الملعب

حراسة المرمى(هوجو لوريس)

خط الدفاع(داني روز،توبي، سانشيز، بن دافينز،)

خط الوسط والهجوم(سيسوكو، هاري وينكس، لوكس مورا،ديلي ألي، أريك لاميلا،هاري كين)

التشكيل المتوقع لفريق مانشيستر سيتي

حراسة المرمى (إيدرسون)

خط الدفاع (زينتشنكو، اوتاميندي، جون ستونز، كايل وكر)

خط الوسط والهجوم(بروين، إلكايجوندوجان، ديفيد سيلفا، ليدي ساني، سيرجيو اجويرو، رحيم سيترلينج)

موعد مباراة توتنهام ومانشيستر سيتي والقناة الناقلة للمباراة