موعد مباراة ليفربول ضد بورتو في دوري أبطال أ وروبا/التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة...

يدخل فريق ليفربول اليوم إختبار صعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يلاقي فريق بورتو البرتغالي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا،يدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزة في الجولة 33 من البيريمرليج، علي فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدره ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل يدخل فريق بورتو البرتغالي المباراة بنفس روح الإنتصار، بعد فوزة في المباراة الأخيرة له بالدوري البرتغالي،علي فريق بوافيشتا بهدفين دون رد، وتصدره ايضاً الدوري البرتغالي برصيد 69 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف فريق بنفيكا، ولعب فريق بورتو 28 مباراة في الدوري البرتغالي، فاز في 22 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مثلهما .

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التشكيل المتوقع للفريقين في المباراة

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

حراسة المرمى (اليسون)

خط الدفاع(فان دايك،ماتيب،أرنولد،ميلر)

خط الوسط والهجوم (هندرسون، لوفرين، فينالدوم،ساديو ماني، فيرمينيو،محمد صلاح)

التشكيل المتوقع لفريق بورتو

حراسة المرمى(كاسياس)

خط الدفاع (جانا،مونيترو،بيبي،ميليانو)

خط الوسط والهجوم(كورونا،ميريرا،هيريرا،إدميلسون،سواريز،اريميا)

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة وحكم المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول *بورتو أنفيلد التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة أنطونيو لاهوز بي ان سبورت اتش دي 1

وفي نهاية المقال نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة، من الفريقين يستمتع بها الجمهور العربي في كل مكان، ونتمنى لنجمنا المصري محمد صلاح التوفيق في المباراة، وقيادة فريقة إلي دور نصف النهائي، و الفوز بالبطولة التي كان قريب منها في العام الماضي.