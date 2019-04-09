موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وأزمة لكلوب

كتب: ضياء السقا

يحل بورتو البرتغالي، ضيفا ثقيلا على ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "آنفيلد"، في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول لربع النهائي، بعدما أطاح ببايرن ميونخ الألماني من دور الـ16، بنتيجة 3- 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل بورتو على حساب روما الإيطالي بنتيجة 4/3.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 3 أهداف حتى الآن.

واستعاد الفرعون نغمة التهديف من جديد، بعدما سجل هدفا رائعا في ساوثهامبتون في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

غيابات وتشكيل الليفر

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يعاني ليفربول من إصابة الثنائي تشامبرلين، وجوميز، فيما يغيب الظهير الأيسر روبتسون للإيقاف، وسيضطر يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، للاستعانة بجيمس ميلنر لتعويض غياب الأسكتلندي.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: ميلنر - ماتيب - فان دايك- ترينت أليكساندر آرنولد

الوسط: هندرسون - جورجينيو فينالدوم- كايتا

الهجوم: ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على قناة "beIN SPORT 2 HD" الرياضية المشفرة، بتعليق:رؤوف خليف.