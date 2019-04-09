هندرسون مدافعًا عن صلاح: مساهماته الموسم الحالي أفضل من الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد اللاعب جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول الإنجليزي أن زميله المصري محمد صلاح مهاجم الريدز يقدم مستويات جيدة الموسم الحالي أفضل من التي كان عليها الموسم الماضي لافتَا إلى أنه أداؤه تطور كثيرًا.

وخلال تصريحات على الموقع الرسمي للنادي قال هندرسون: "إن أفضل شيء في هدف صلاح في مرمى ساوثهامبتون أنه جاء ليزيد النتيجة ويؤكد على تفوق ليفربول الأمر الذي يهمه أكثر من التسجيل في حد ذاته".

وأضاف: "يمكنك أن ترى ذلك في احتفاله، مثلنا جميعًا، كان يعرف انه هدفًا مهمًا للفريق، لأن طموحنا هو الفوز في المباراة والعودة إلى قمة الجدول".

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وتابع: "لست ساذجًا لتجاهل حقيقة أن الأرقام وتسجيل الأهداف أمر مهم بالنسبة للمهاجمين، ولكن بالطريقة نفسها سيفتخر حارسنا والمدافعون بالخروج بشباك نظيفة".

وواصل هندرسون: "إذا كان هناك أي شخص يعتقد أن لاعبًا واحدًا في غرفة الملابس لدينا يسعى لتحقيق إنجازات شخصية على حساب الفريق، فإنه مخطئ بشكل كبير".

وأكمل: "خلال الفترة التي لم يسجل خلالها صلاح اهدافًا، لعب بسكل جيد جدًا مع ليفربول، وفي رأيي كانت مساهمته أكبر من الموسم الماضي، لقد تطور كثيرًا منذ وصوله إلى هنا".

جدير بالذكر ان ليفربول يستعد لخوض مباراة مساء اليوم الثلاثاء امام بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.