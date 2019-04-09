فحص طبي لعاشور قبل مران الأهلي.. والشيخ يقترب من العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش عصرًا، في ختام استعداداته لمواجهة مصر المقاصة بالدوري، على أن يدخل الفريق معسكرًا استعدادًا للمواجهة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة غدًا الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

ويعقد المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم، يعرض خلالها ملخصًا لمواجهات فريق مصر المقاصة؛ للوقوف على بعض النقاط الفنية المتعلقة بطريقة اللعب، ومنح تعليمات خاصة للاعبين.

وفي سياق متصل تقرر عودة أحمد الشيخ للمشاركة في المران الجماعي الأسبوع المقبل بعدما ينهي اللاعب برنامجه التأهيلي.

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وكان الشيخ يعاني من الإصابة بكدمة في الركبة وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر عودة الثنائي هشام محمد وإسلام محارب للمشاركة في مران الفريق الجماعي في غضون 48 ساعة بعد التأكد من جاهزيتهما بشكل نهائي للمشاركة.

وكان هشام قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، بينما اشتكى محارب من إجهاد في الحوض.

على الجانب الآخر يخضع حسام عاشور لاعب وسط الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي وجاهزيته للتواجد في مواجهة مصر المقاصة أو تأجيل الدفع به وتجهيزه لمباراة صن داونز المقرر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان عاشور، قد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة وأدى تدريبات تأهيلية؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة الجماعية.