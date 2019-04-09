فان ديك يصدم نجوم ليفربول باختيار صاعق

قال مدافع ليفربول، فيرجيك فان دايك، إنه منح صوته للاعب مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، لكي يصبح أفضل لاعب هذا العام، في استفتاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.

وفان ديك هو أحد المرشحين لحصد الجائزة بعدما ساعد ليفربول على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أحرز ستيرلينغ 15 هدفاً في الدوري مع سيتي الذي يتنافس بقوة لحصد اللقب أيضاً.

وقال فان دايك للصحافيين: “منحت صوتي لرحيم ستيرلينغ.. فعلت ما رأيته وأعتقد أنه يستحق.. قدم موسماً رائعاً.. كنت يمكن أن أمنح صوتي لبيرناردو سيلفا أيضاً، أو مجموعة من لاعبي مانشستر سيتي.. لكن أعتقد أني أتحلى بالأمانة.. أعتقد أنه تطور كثيراً كلاعب”.

وتمنع لوائح رابطة المحترفين اللاعبين من التصويت لزملائهم في الفريق ذاته.

ولا يزال ليفربول، الذي خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، ينافس على حصد لقب دوري أبطال أوروبا وسيواجه بورتو في ذهاب دور الثمانية اليوم الثلاثاء.