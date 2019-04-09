لاعب برشلونة الجديد يتحدى رونالدو

أبدى لاعب خط وسط أياكس الهولندي، فرانكي دي يونغ، ثقة كبيرة في قدرات الفريق قبل المباراة المقررة أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي غداً الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال دي يونغ في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الإلكتروني: “يمكننا أن نظهر للجميع أننا على نفس مستوى كفاءتهم (يوفنتوس)، بل وعلى مستوى أفضل”.

وأضاف دي يونغ (21 عاماً)، الذي بدأ مشواره الاحترافي ضمن صفوف فيليم تيلبورغ قبل أن ينضم إلى أياكس في عام 2015 وعمره 18 عاماً، بشأن مشوار فريقه في دوري الأبطال هذا الموسم: “قدمنا مشواراً رائعاً حتى الآن.. خضنا ثلاث مراحل تمهيدية (التصفيات والدور الفاصل)، وفزنا فيها جميعاً، وكان هذا هو هدفنا حينذاك”.

وتابع النجم الهولندي: “بعدها خضنا دور المجموعات، واستعرضنا قدراتنا خلاله، وبعد وصولنا إلى دور الثمانية، كان أكثر ما يميز ذلك هو أنا جاء على حساب ريال مدريد الإسباني، استعرضنا قدراتنا حقاً أمام الجميع وأتمنى أن نكرر ذلك أما يوفنتوس”.