مبابي يلمح لرغبته في اللعب في ريال مدريد

لمح الفرنسي كيليان مبابي لرغبته في ارتداء قميص ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. وقال مبابي في تصريحات صحافية: ” زيدان هو الشخص الوحيد الذي يثير إعجابي بقدر بيليه”. وكانت تقارير صحافية أشارت لنية ريال مدريد دفع 280 مليون يورو من أجل ضم مبابي بنهاية الموسم الحالي. ويؤكد باريس سان جرمان من جانبه أن مبابي لن يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة من أجل اللاعب.

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