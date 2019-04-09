شاهد "يويفا" يحتفل بعودة مباريات دوري الأبطال

نشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا "فيديو" يحتفل بعودة دوري الأبطال والذي سينطلق مساء اليوم الثلاثاء، بدور ربع النهائي من البطولة. وشهد "فيديو" الذي نشره حساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أبرز الأحداث التي حدثت في دور الـ١٦ من البطولة الأوروبية. البطولة الأوروبية. ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو ومانشستر سيتي أمام توتنهام، اليوم، فيما يستعد أياكس لتحدي يوفنتوس، ومانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة. وكان قد تأهل كل من مانشستر يونايتد بعدما تخطى عقبة باريس سان جيرمان، وليفربول بعد اكتساح بايرن ميونيخ، وتوتنهام بعد الفوز على بروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي بعدما قسو على شالكه بسباعية، وبرشلونة بعدما فاز على ليون، والمفاجأة الكبرى صعود أياكس بعدما قهر حامل اللقب ريال مدريد في عقر داره برباعية مقابل هدف، وأخيرًا بورتو بعدما أقصى روما.

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