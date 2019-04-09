موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف اليوم بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لاستقبال فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. ببطولة دوري أبطال آسيا. ويلتقي اتحاد جدة مع لوكوموتيف على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الـ 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 8:45 بتوقيت مكة المكرمة الـ 9:45 بتوقيت الإمارات. وستكون مباراة الاتحاد ولوكوموتيف عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب كما ستنقل عبر قناة الكأس 7 HD بصوت المعلق سمير اليعثوبي.

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