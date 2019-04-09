تواصل موقع "الوفد" مع محمود عبدالعاطي "دونجا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى صفوف الإسماعيلي حتى نهاية الموسم، لسؤاله عن وضعه مع الدراويش، وأسباب رحيله عن الزمالك.
وقال "دونجا" إن رحيله عن الزمالك، لم يكن متوقعًا بالنسبة له، خصوصًا أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، كان يضعه ضمن اللاعبين الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، خصوصًا خلال معسكر الفريق في ألمانيا، الذي أقيم قبل انطلاقالموسم.
وتابع لاعب وسط الزمالك، في تصريحات خاصة: "جروس وظفني في مركز المدافع، عندما جاء لتولي مهمة تدريب الزمالك، وكان دائمًا يؤكد لي أنني سأكون مدافع مصر الأول، وسيعمل على تطوير مستواي بشكل كبير، إلا أنني تفاجأت بعد ذلك بخروجي من حسابات المدرب".
وأكمل: "منذ انضمامي للزمالك، كنت أشارك في مباراة وأتألق، وأنال إشادة الجميع، وأتفاجأ في المباراة
وأضاف: "تركيزي منصب حاليًا مع الإسماعيلي، أحاول إثبات نفسي والحفاظ على المستوى الجيد الذي وصلت له منذ المجيء إلى قلعة الدراويش، بشهادة الجميع، أرى أن الفريق سيتطور مستواه بشكل كبير في الموسم المقبل، بعد اكتساب اللاعبين الصغار الخبرات التي تنقصهم".
وكان الإسماعيلي أعلن من قبل عن نيته في الحصول على خدمات "دونجا" من الزمالك بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة الإعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود دونجا يكشف أسباب رحيله عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.