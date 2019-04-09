محمود دونجا يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

تواصل موقع "الوفد" مع محمود عبدالعاطي "دونجا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى صفوف الإسماعيلي حتى نهاية الموسم، لسؤاله عن وضعه مع الدراويش، وأسباب رحيله عن الزمالك.

وقال "دونجا" إن رحيله عن الزمالك، لم يكن متوقعًا بالنسبة له، خصوصًا أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، كان يضعه ضمن اللاعبين الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، خصوصًا خلال معسكر الفريق في ألمانيا، الذي أقيم قبل انطلاق

الموسم.

وتابع لاعب وسط الزمالك، في تصريحات خاصة: "جروس وظفني في مركز المدافع، عندما جاء لتولي مهمة تدريب الزمالك، وكان دائمًا يؤكد لي أنني سأكون مدافع مصر الأول، وسيعمل على تطوير مستواي بشكل كبير، إلا أنني تفاجأت بعد ذلك بخروجي من حسابات المدرب".

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وأكمل: "منذ انضمامي للزمالك، كنت أشارك في مباراة وأتألق، وأنال إشادة الجميع، وأتفاجأ في المباراة

التي تليها باستبعادي، وهو الأمر الذي كان يؤثر على مستواي الفني والبدني بشكل سلبي، مما دفعني في النهاية إلى الرحيل، من أجل البحث عن فرصة المشاركة مع فريق جديد".

وأضاف: "تركيزي منصب حاليًا مع الإسماعيلي، أحاول إثبات نفسي والحفاظ على المستوى الجيد الذي وصلت له منذ المجيء إلى قلعة الدراويش، بشهادة الجميع، أرى أن الفريق سيتطور مستواه بشكل كبير في الموسم المقبل، بعد اكتساب اللاعبين الصغار الخبرات التي تنقصهم".

وكان الإسماعيلي أعلن من قبل عن نيته في الحصول على خدمات "دونجا" من الزمالك بشكل نهائي، عقب انتهاء فترة الإعارة.