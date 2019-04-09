شاهد.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد أسطورة الفريق

قام نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بالاحتفال بعيد ميلاد لاعب الفريق السابق وأسطورته في فترة التسعينات، روبي فاولر الذي بلغ عامه الـ 44.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لروبي فاولر معلقاً عليها "عيد ميلاد سعيد".
ويعد فاولر أحد أهم لاعبي ليفربول
كما لعب فاولر مع عدد من الأندية الإنجليزية مثل: ليدز يونايتد ومانشستر سيتي، بلاكبيرن روفرز.
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