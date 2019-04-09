غدًا.. أهلي 2000 يواجه عين الصيرة في بطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ غدا الأربعاء مع مضيفه مركز شباب عين الصيرة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة ٢٥ من بطولة منطقة القاهرة.

يخوض الأهلي المباراة كفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الاحتياطيين وإراحة الأساسيين، خاصة أنه تُوج رسميا بلقب البطولة، ويخوض مبارياته

المتبقية تحصيل حاصل، إلا أنه يسعى للفوز أيضا لكي يواصل سلسة انتصاراته هذا الموسم، والتي لم يتخللها أية هزيمة.

ويمتلك الأهلي ٦٨ نقطة في رصيده يتربع بهم على صدارة الترتيب، بعد فوزه هذا الموسم في ٢٢ مباراة والتعادل

في مباراتين، مسجلا ٩١ هدفا، مقابل ١٣ هدفا في شباكه.

وتتبقى للأهلي مباراة واحدة فقط في الدوري عقب مواجهة مركز شباب عين الصيرة، والتي ستكون أمام الاتصالات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبدالحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.