اليوم.. بروفة تجريبية لحفل ختام بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة

تقيم اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء بروفة تجريبية لحفل الختام الذي يقام غدا الأربعاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. بمقر النادي بالجزيرة. وتسعى اللجنة برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة إلى التأكد من جاهزية الصالة من الناحية التنظيمية وتجهيز منصة التتويج ووضع كافة الترتيبات الخاصة بمراسم التتويج وتسليم الميداليات الخاصة بالبطولة. وطالبت اللجنة كافة الإدارات برفع حالة الاستعداد؛ لضمان ختام البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة النادي والتنظيم المميز الذي شهدته البطولة على مدار الأيام الماضية.

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