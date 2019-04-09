اليوم.. سيدات الأهلي يواجهن هليوبوليس في دوري سوبر السلة

يواجه فريق كرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي فريق هليوبوليس في السادسة من مساء، اليوم الثلاثاء. وتقام المباراة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الأربعة لبطولة دوري السوبر، حيث يخوض الأهلي مواجهاته على ستاد القاهرة، نظرا لانشغال منافسات دور الأربعة لبطولة دوري السوبر، حيث يخوض الأهلي مواجهاته على ستاد القاهرة، نظرا لانشغالالصالة المغطاة بالنادي بمباريات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة رجال. وحقق فريق سيدات سلة النادي الأهلي الفوز على فريق الشمس بنتيجة 63ـ 50 ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة دوري السوبر.

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