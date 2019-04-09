اللجنة العليا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تقيم حفل بالنادي الأهلي

تقيم اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي حفلًا مساء اليوم الثلاثاء لتبادل الدروع والهدايا التذكارية للفرق المشاركة في البطولة التي ينظمها النادي منذ 30 مارس وتختتم فعالياتها خلال الساعات القادمة.

ومن المقرر أن يقام حفل تبادل الدروع والهدايا

التذكارية على متن إحدى البواخر النيلية؛ من أجل تنشيط السياحة المصرية والتأكيد على أهمية استغلال الحدث الرياضي في الترويج للسياحة، حيث ينطلق في السابعة مساء اليوم بحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسةالدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي، ورؤوف عبدالقادر مدير البطولة ومدير عام النشاط الرياضي بالنادي، إلى جانب مندوبي وممثلي الفرق المشاركة وطواقم التحكيم.

كما يحضر من الاتحاد الإفريقي الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه كلود موبيتا، وموري كيتا رئيس لجنة الاحتكام، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وأحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة.