غدًا.. أهلي 2004 يواجه إنبي في دوري منطقة القاهرة

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ضيفا على إنبي غدا الأربعاء، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة الأولى من بطولة السوبر لدوري منطقة القاهرة.

الأهلي يشارك في البطولة ساعيا بقوة للفوز باللقب، لذلك يأمل في الفوز على إنبي وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره، نظرا لأهمية الفوز في

ضربة البداية، كما أن الفريق البترولي يعد منافسا قويا له في البطولة.

وتأهل الأهلي لبطولة السوبر بعدما أنهى بطولة منطقة القاهرة وهو في الصدارة، حيث يتأهل للسوبر ستة فرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة، وهم الأهلي واتحاد الشرطة

والدرب الأحمر عن المجموعة الأولى، وإنبي ووادي دجلة وشباب المعادي عن المجموعة الثانية.

البطولة الجديدة تقام بنظام دوري من دور واحد، حيث يلعب كل فريق ٥ مباريات فقط أمام الفرق المنافسة له.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي محمد سعد مديرا فنيا، ومعتز بالله إينو مدربا عاما، وأنور وجدي مدرب حراس المرمى، وعمار فتحي إداريا، وحسن فاضل طبيب الفريق، وأحمد شوقي مدلكا، ومحمد نحلة معدا بدنيا.