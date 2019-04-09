أحمد الشيخ يقترب من العودة لتدريبات الأهلي الجماعية

يعود أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له؛ للتخلص بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدتهعن المشاركة في المران الجماعي.
وتعرض الشيخ، لإصابة بكدمة في الركبة وأدى برنامجا علاجيا وتأهيليا؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
ويسابق الشيخ الزمن للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يبدأ اللاعب مشاركته مع الفريق عقب مباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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