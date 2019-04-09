رياضة | بيليه يغادر المشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيليه يغادر المشفى بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الأسطورة البرازيلية بيليه المستشفى والتي كان يرقد فيها في مدينة باريس الفرنسية بعد وعكة صحية مر بها في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن بيليه كان عانى من وعكة صحية خلال تواجده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في إحدى المناسبات في مدينة باريس.

وكتب بيليه تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: المصاد الحيوي يعمل، أشعر الآن بحال أفضل، شكرًا لكم على حبكم والآن أنا مستعد للعب.

وغاب بيليه بسبب العارض الصحي عن افتتاح أوليمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل بعام 2016، كما لم يحضر مباريات منتخب البرازيل في مونديال 2014.