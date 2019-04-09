رياضة | دي يونج يتحدى كريستيانو رونالدو قبل مواجهة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يتحدى كريستيانو رونالدو قبل مواجهة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدولي الهولندي دي يونج لاعب وسط فريق أياكس أمستردام، أنه لديه الرغبه في خوض تحدي بينه وبين الدولي البرتغال كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس في المباراة التي تجمع بينهما في مسابقة دوري أبطال اوروبا.

وكان رونالدو قد تعرض لبعض الإجهاد في عضلات الفخذ الأيمن، خلال مشاركته مع منتخب البرتغال أمام صربيا في تصفيات يورو 2020 بنهاية شهر مارس الماضي.

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وقال الشاب الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، أتمنى أن يتعافى رونالدو، ويشارك بالمباراة.

وتابع دي يونج : بالرغم من أن غيابه في مباراتنا أمامهم ، يعطينا الأفضلية، ويجعلنا قادرين على تحقيق نتيجة جيدة تمكنا من التأهل للمرحلة المقبلة، لكنني أفضل مواجهة أفضل اللاعبين في العالم والتغلب عليهم.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد عاد لتدريبات يوفنتوس الجماعية خلال الساعات الماضية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة التي تقام يوم غدًا الأربعاء على ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية أمستردام.