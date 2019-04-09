رياضة | مشوار حافل لبترول أسيوط خلال الصعود للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار حافل لبترول أسيوط خلال الصعود للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق نادي بترول أسيوط في الصعود إلى القسم الثاني للموسم المقبل 2019/2020 بعد فترة غياب قضاها الفريق الاسيوطي في القسم الثالث ليصبح الممثل الثاني لمحافظة أسيوط مع فريق نادي ديروط في القسم الثاني في الموسم المقبل، بعد أن هبط رسميا للقسم الثالث فريق نادي الوليدية.

وكان فريق البترول قد صعد لدورة الترقي بعد أن احتل الفريق الاسيوطي المركز الاول في المجموعة الثالثة عن جدارة واستحقاق ،بعد أن نجح في حصد 60 نقطة في 24 مباراة خاضها الفريق ،وبفارق 16 نقطة عن فريق أسمنت أسيوط الذي احتل المركز الثاني ،حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 19 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وتلقي الهزيمة في مباراتين فقط، وأحرز الفريق الاسيوطي 55 هدف كأقوى خط هجوم في المجموعة، وتلقت شباكه 11 هدف فقط كأقوى خط دفاع في المجموعة.

دورة الترقي

خاض الفريق حتى الآن 5 مباريات تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات ،وتعادل في مباراة ،وتلقي الخسارة في اخري، وتتبقي له مباراة مع فريق ابوكساه في الجولة الأخيرة للترقي.

بدأ الفريق مبارياته في دورة الترقي بالفوز على ملعبه علي فريق ابوكساه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ويحقق اول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وفي الجولة الثانية تمكن الفريق من تحقيق تعادل ثمين خارج ملعبه أمام فريق كيما أسوان بهدف لكل فريق ، ليحقق الفريق النقطة الرابعة .

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وفي الجولة الثالثة خسر الفريق الاسيوطي خارج ملعبه أمام فريق نادي شبان قنا بهدف نظيف .

وعاد الفريق الي نغمة الانتصارات في الجولة الرابعة وتمكن من الفوز على فريق شبان قنا بهدف نظيف ويحقق النقطة السابعة له ويتساوى في عدد النقاط مع فريق الشبان.

وفي الجولة الخامسة تمكن الفريق من الفوز على فريق نادي كيما أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة ليصعد رسميا للقسم الثاني برفقة نادي شبان قنا

يقود فريق بترول أسيوط جهاز فني متميز بقيادة محمد عبد السميع والذي له دور كبير في صعود الفريق وتطور أداؤه منذ أن تولى القيادة الفنية للفريق في منتصف موسم 2017/2018 ، ويعاونه كل من، سيد حسن مدرب عام، ومحمود زيان مدرب مساعد، وحسين علي مدربا لحراس المرمي، وياسر سمير مدير إداري،

ومصطفى يوسف إداري، ومشهور أحمد مسؤول شؤون لاعبين، ومحمود تغيان مشرف عام علي الكرة.

وقد ساهم في صعود بترول أسيوط 26 لاعب وهم : محمد رمضان، ومحمد سيد ،وعبد العزيز جودة، وايهاب فؤاد ، وإسلام حمدي،و محمد دياب، وحسام حسن، وأحمد دحروج، وأحمد محمد ياسين، وأحمد البهي، وأحمد العقيلي، ومؤمن راضي، ومصطفى فرغلي، ومصطفى شلبي، وأحمد تركي، ومصطفي عبد الفتاح، ومحمد ممدوح ،وسيد خضر،وعمر على،ومحمد عبد الفتاح، وأحمد حمدان، وأحمد غانم ،واحمد عادل ،ومصطفي امبابي ،ومهند أحمد، وأحمد يونس، ويحتل صدارة هدافي الفريق اللاعب أحمد تركي الذي أحرز 18 هذا الموسم.