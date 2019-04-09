رياضة | الإعلان عن حكم مباراة أرسنال ونابولي باليوروباليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن حكم مباراة أرسنال ونابولي باليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيخوض الحكم الإسباني البرتو أونديانو مالينكو مباراة الذهاب في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بين نابولي الإيطالي وآرسنال الإنجليزي يوم الخميس.

أونديانو مالينكو هو واحد من أكثر الحكام خبرة في تجارته ، حيث خاض أكثر من 500 مباراة تنافسية.

أشرف الحكم البالغ من العمر 45 عامًا على فوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام باتي بوريسوف في آخر 32 مباراة ، بالإضافة إلى فوز روما 1-0 على شاختار دونيتسك في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2017-18.

وهو ثاني حكم إسباني يتم تعيينه في مباراة أوروبية يشارك فيها في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الأسبوع بعد منح كارلوس ديل سيرو غراندي أياكس يوفنتوس.